Посол Адылбек Тультемиров вручил верительные грамоты президенту Эфиопии

Бишкек, "Саясат.kg". Президент Тайе Ацке Селассие также выразил слова благодарности и теплые приветствия в адрес президента Кыргызской Республики.

В Аддис-Абебе посол Кыргызской Республики Адылбек Тультемиров 15 января вручил верительные грамоты президенту Федеративной Демократической Республики Эфиопии Тайе Ацке-Селассие Амде.

По данным МИД, в ходе торжественной церемонии посол передал приветствия и наилучшие пожелания от имени президента Кыргызстана Садыра Нургожоевича Жапарова, подчеркнув готовность Кыргызстана к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества с Эфиопией на двусторонней основе и в рамках международных организаций.

В свою очередь, президент Эфиопии поздравил с назначением в качестве первого посла Кыргызстана в Эфиопии и выразил уверенность в дальнейшем укреплении кыргызско-эфиопских отношений.

Президент Тайе Ацке Селассие также выразил слова благодарности и теплые приветствия в адрес президента Кыргызской Республики.

Источник: Кабар