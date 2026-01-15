Посол Улукбек Марипов встретился с заместителем министра энергетики Саудовской Аравии Мухаммедом Абдульрахманом Ибрахимом

Бишкек, "Саясат.kg". Посол У. Марипов выразил заинтересованность Кыргызской Республики в активизации сотрудничества с Министерством энергетики Саудовской Аравии

13 января 2026 года в г. Эр-Рияд состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Королевстве Саудовская Аравия Улукбека Марипова с Заместителем министра энергетики Саудовской Аравии Мухаммедом Абдульрахманом Ибрахимом.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в энергетическом секторе, включая реализацию совместных проектов по строительству возобновляемых источников энергии: солнечных и ветровых электростанций, а также малых и крупных гидроэлектростанций на территории Кыргызской Республики.

Посол У. Марипов выразил заинтересованность Кыргызской Республики в активизации сотрудничества с Министерством энергетики Саудовской Аравии, в том числе по вопросам возможных закупок нефтепродуктов. Он также представил на рассмотрение инвестиционные проекты в энергетической сфере и предложил обсудить возможность сотрудничества по системе обмена «зеленых» проектов на углеродные кредиты.

Со своей стороны, Мухаммед Ибрахим поддержал необходимость укрепления сотрудничества в энергетическом секторе наряду с торгово-экономическим взаимодействием и выразил готовность оказывать содействие по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.

По итогам встречи У. Марипов передал Мухаммеду Ибрахиму послание Министра энергетики КР Т. Ибраева, адресованное Министру энергетики Саудовской Аравии Принцу Абдельазизу бин Салману Аль-Сауду, с приглашением посетить Кыргызстан в удобное для него время.