Глава Кабинета Министров Адылбек Касымалиев провел совещание по вопросам дебюрократизации системы государственного управления

Председатель Кабинета Министров-Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев провел совещание, посвящённое вопросам реализации мер по дебюрократизации системы государственного управления.

Глава Кабинета Министров Адылбек Касымалиев отметил основные направления работы в рамках дебюрократизации - обеспечение граждан качественными, своевременными и доступными услугами и улучшение условий для ведения бизнеса.

«В 2025 году в данном направлении была проведена значительная работа. Работа по дебюрократизации осуществляется в несколько этапов. Первый этап охватил центральные государственные органы, упрощён ряд процедур для бизнеса и граждан, расширено межведомственное электронное взаимодействие, проводится работа по устранению дублирующих функций государственных органов, избыточных барьеров для граждан и субъектов предпринимательства, избыточного регулирования деятельности самих госорганов. Второй этап будет охватывать регионы. Мы запускаем реформу, направленную на повышение эффективности управления на местном уровне, сокращение бюрократии и, прежде всего, улучшение условий для бизнеса в регионах. Если на районном или городском уровне сохраняются избыточные требования и процедуры, затягивается принятие необходимых решений, реформы, проводимые в центре, не дадут ожидаемого результата», - сказал он.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что решающий этап дебюрократизации теперь переходит на региональный уровень. По его словам, каждый аким и каждый руководитель на местах будет нести персональную ответственность за качество реализации возложенных функций. Перед местными органами власти поставлены задачи по исключению дублирующих функций, сокращению сроков принятия решений и своевременному решению вопросов на местах.

Глава Кабмина продолжил, что также поставлена задача по устранению бюрократических барьеров для бизнеса в регионах, в том числе необходимо сократить сроки процедур выдачи разрешений и согласований, обеспечить полноценное функционирование принципа «Единого окна», обеспечить обоснованность и прозрачность проверок в рамках законодательства.

«Государство должно быть для бизнеса не контролёром, а партнёром. В каждом регионе необходимо выстроить прямой и открытый диалог с предпринимателями.

При возникновении препятствий предприниматель должен чётко понимать, кто несёт ответственность и в какие сроки будет решён вопрос. Местная власть должна находиться не в кабинетах, а внутри реальной экономики», - сказал он.

Председатель Кабинета Министров также подчеркнул, что цифровизация становится ключевым инструментом дебюрократизации. В этом контексте он обозначил важность активного применения цифровых технологий как на центральном уровне, так и в регионах.

В пилотном проекте будут участвовать:

- 2 города - Токмок и Нарын;

- 3 района - Ноокатский, Баткенский и Тюпский;

- 2 области - Джалал-Абадская и Таласская.

В ходе заседания были заслушаны доклады о ходе реализации мер по дебюрократизации, направленных на оптимизацию нормативной правовой базы и упрощение административных процедур, а также представлена информация о планируемой работе по институциональному сопровождению дебюрократизационных мер на уровне местных органов власти, включая выстраивание координации между центральными и местными органами, а также определение дальнейших шагов по обеспечению системного и устойчивого характера реформ.

По итогам совещания даны соответствующие поручения руководителям государственных и местных органов власти.

В рамках дальнейшей реализации реформ Национальный институт стратегических инициатив при Президенте Кыргызской Республики совместно с Министерством юстиции Кыргызской Республики будет осуществлять системную работу с местными органами власти.