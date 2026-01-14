Садыр Жапаров изменил регламент Жогорку Кенеша

Депутаты будут голосовать через отпечатки пальцев и геометрию лица

Президент Садыр Жапаров изменил регламент Жогорку Кенеша. Глава государства подписал соответствующий закон, сообщили в его пресс-службе.

Закон "О регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" депутаты приняли 24 декабря прошлого года. Он направлен на оптимизацию деятельности парламента. В частности, вводится должность первого заместителя торага и ограничение по количеству депутатов от фракции или группы в комитетах.

Другим важным изменением является голосование депутатов с учетом электронной системы и идентификацией по отпечаткам пальцев и геометрии лица. Система начнет работу с 1 января 2027 года.

Источник: vesti.kg



