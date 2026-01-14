Бакыт Торобаев поручил руководителям соответствующих государственных органов работать в усиленном режиме в период отопительного сезона

Бишкек, "Саясат.kg". В ходе совещания были рассмотрены вопросы прохождения осенне-зимнего периода 2025–2026 годов отраслями экономики страны и населения, заслушан доклад Министерства энергетики.

Под председательством заместителя Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики — министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева состоялось совещание с участием руководителей соответствующих государственных органов, полномочных представителей Президента в областях, а также глав районных государственных администраций.

Согласно представленной информации, объём потребления электроэнергии продолжает расти. Так, в 2025 году по республике объём потребления электроэнергии составил 19,3 млрд кВт·ч, что на 900 млн кВт·ч больше по сравнению с 2024 годом. Из общего объёма потреблённой электроэнергии 15,4 млрд кВт·ч было произведено внутри страны, оставшиеся 3,9 млрд кВт·ч были импортированы.

Наряду с этим было отмечено, что в текущем году в Кыргызстане, как и в целом по Центральной Азии, наблюдается снижение притока воды. В частности, объём воды в Токтогульском водохранилище на сегодняшний день составляет 9,102 млрд м³, что на 1,631 млрд м³ меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В связи с этим специалисты предупреждают, что дефицит воды может привести к снижению объёмов выработки электроэнергии. В этой связи была подчёркнута необходимость строгого соблюдения установленных лимитов потребления электроэнергии. Однако, как показывает анализ, данные лимиты на практике не всегда соблюдаются.

Что касается угля, для успешного прохождения текущего отопительного сезона отраслями экономики и населением по республике необходимо заготовить 3 174,792 тыс. тонн угля, при этом его запасы имеются в достаточном объёме. На теплоэлектроцентралях городов Бишкек и Ош также сформированы достаточные запасы угля и мазута.

В ходе совещания представители Министерства труда, социального обеспечения и миграции, Министерства здравоохранения, Министерства образования, Государственной пограничной службы, а также полномочные представители Президента в областях доложили о текущем состоянии прохождения отопительного сезона и сообщили об отсутствии серьёзных проблем.

По итогам совещания заместитель Председателя Кабинета Министров Бакыт Торобаев поручил руководителям всех соответствующих государственных и муниципальных учреждений в период отопительного сезона работать в усиленном режиме. Особо подчеркнув необходимость полного и бесперебойного обеспечения населения и социально значимых объектов топливом, а также стабильного электроснабжения и теплоснабжения, он также поручил быть готовыми к возможным изменениям погодных условий в ближайшее время.