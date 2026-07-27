Спикер парламента Кыргызстана выступил за отмену тендеров в строительстве

Потому что процесс проведения тендера затягивается на два-три месяца и строительные работы задерживаются. Поэтому нам нужно рассмотреть законы, касающиеся тендеров.

На заседании Жогорку Кенеша Кыргызстана торага Нурланбек Тургунбек уулу поднял вопрос тендеров, отметив, что этот процесс создает различные препятствия.

«Какие бы строительные проекты не были, будь то школа, детский сад или другие общественные здания, все они связаны с проведением тендеров. Но люди уже устали от них. Потому что процесс проведения тендера затягивается на два-три месяца и строительные работы задерживаются. Поэтому нам нужно рассмотреть законы, касающиеся тендеров. Тендеров быть не должно. Это мера будет способствовать быстрому и качественному завершению работ», — сказал он.

Нурланбек Тургунбек уулу проинформировал, что разговаривал по данному вопросу с президентом. Торага призвал Кабинет министров в срочном порядке внести на рассмотрение Жогорку Кенеша законопроект, направленный на отмену процедуры проведения тендеров.

«Этот вопрос уже поднимался два года назад. Тогда просто изменилось название, а суть осталась прежней. Поэтому проблему надо решить в кратчайшие сроки. Необходимо проводить строительство без тендеров, осуществлять прямые закупки. Если тогда будут допущены ошибки, соответствующие руководители учреждений ответят головой», – добавил он.

Источник: knews.kg