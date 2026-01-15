МИД КР поднял вопрос визовых ограничений на встрече с послом США

Бишкек, "Саясат.kg". Участники встречи обменялись мнениями по актуальным аспектам кыргызско-американских отношений и перспективам их дальнейшего развития.

12 января 2026 года состоялась встреча Заместителя министра иностранных дел Кыргызской Республики М.Абакирова с Послом Соединённых Штатов Америки в Кыргызской Республике Л. Вигери.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам кыргызско-американского сотрудничества и обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений.

Стороны также обсудили вопросы подготовки предстоящего форума «В5+1», который планируется провести в Бишкеке 4–5 февраля 2026 года. Были обсуждены организационные и содержательные аспекты мероприятия, а также его значение для укрепления регионального диалога и расширения сотрудничества между странами Центральной Азии и Соединёнными Штатами Америки.

Отдельное внимание было уделено вопросам, связанным с введением США дополнительных требований при оформлении виз категории B-1/B-2 для граждан Кыргызской Республики. Кыргызская сторона довела до сведения американской стороны свою озабоченность в связи с введением новых требований, подчеркнув важность создания благоприятных условий для взаимных поездок граждан двух стран. Кроме того, было отмечено, что данные меры американской стороны не способствуют развитию контактов между предпринимателями и препятствуют углублению торгово-экономического сотрудничества между странами.

В свою очередь, Посол США Л.Вигери отметил, что введение дополнительных требований не направлено против какой-либо конкретной страны и осуществляется в рамках общей миграционной политики США, с учётом необходимости соблюдения визового законодательства.

Стороны договорились проводить тесную совместную работу по поиску взаимоприемлемых решений, направленных на урегулирование сложившейся ситуации в визовой сфере.