Школы и ипотека: президент дал развернутые ответы на наиболее часто поднимавшиеся вопросы на Народном курултае

В 2029 году первые выпускники 12-летней системы образования получат аттестаты.
На IV Народном курултае одним из наиболее часто поднимаемых делегатами вопросов стали нехватка школ и доступность государственного ипотечного жилья. На эти темы президент Садыр Жапаров дал подробные разъяснения, затронув вопросы перехода на 12-летнюю систему образования, демографического роста и ценовой политики Государственной ипотечной компании.
— Здравствуйте, Садыр Нургожоевич!
— Здравствуйте!
— По итогам IV Народного курултая хотели бы задать вопрос по озвученным проблемам.
Одной из наиболее часто поднимаемых тем в выступлениях делегатов стала нехватка школ. Отмечалось, что в отдельных классах обучаются по 40–50 учащихся, в связи с чем делегаты просили решить данный вопрос. Связана ли такая ситуация с переходом на 12-летнее образование?
Нет, это никак не связано с переходом на 12-летнее образование.
Я неоднократно отмечал это и в своих предыдущих интервью.
Данная проблема существовала задолго до внедрения 12-летнего обучения.
К примеру, в предыдущие годы в 1–2 классы принималось порядка 140–150 тысяч детей.
Согласно данным электронного дневника «Э-Күндөлүк», на 2025–2026 учебный год численность учащихся составила:
1 класс - 106 015 учащихся,
2 класс - 124 593 учащихся.
Если взять для сравнения, то в 2015 году общее количество учащихся составляло 1 043 356 человек,
а в 2025 году, за 10 лет, численность школьников достигла 1 536 633, увеличившись почти на 500 тысяч.
Это связано с демографическим ростом в стране, а также с усилением внутренней миграции в городские центры, в результате чего, особенно в городах, возникла необходимость строительства дополнительных школ и детских садов.
В настоящее время в данном направлении ведется планомерная работа.
С начала 2025 года по сегодняшний день за счет республиканского бюджета завершено строительство 134 объектов образования.
В их числе 60 школ и 28 детских садов, а также проведены капитальные ремонтные работы в 41 школе и 5 детских садах.
Кроме того, строительство 16 школ и 13 детских садов (всего 29 объектов) было профинансировано за счет различных источников, фондов развития, местных бюджетов, спонсорских и других средств.
В целом по республике за счет республиканского бюджета и иных источников финансирования завершено 163 объекта образования, из них 117 - новое строительство и 46 - капитальный ремонт.
Если в 2022 году в городе Бишкек было построено 15 школ, то в новом году в столице планируется строительство 20 школ, в городе Ош - 10, в городе Манас - 6 школ.
Строительство школ начнется в феврале и будет завершено в сентябре.
Именно в этих трех городах потребность в школах сегодня наиболее высокая.
Таким образом, данная проблема будет решаться поэтапно.
Кроме того, в настоящее время по всей стране на разных стадиях строительства находятся 216 школ и 107 детских садов.
В 2026 году планируется полностью завершить и ввести в эксплуатацию не менее половины из них.
Что касается перехода на 12-летнее образование, то это требование времени.
Во-первых, это мировой стандарт,
во-вторых - требование глобального рынка образования.
В условиях современных реалий мы не должны отставать от интеграции национальной системы образования в мировое образовательное и трудовое пространство.
Соседние страны уже прошли этот процесс либо находятся на этапе его реализации.
В 2029 году первые выпускники 12-летней системы образования получат аттестаты.
В противном случае наши выпускники, окончившие школу, не соответствующую мировым стандартам, при поступлении в зарубежные вузы вынуждены проходить дополнительный год подготовки.
Переход на 12-летнюю систему образования стал объективной необходимостью.
Это глобальное требование. Не обладая доступом в мировое образовательное пространство, мы сталкиваемся с трудностями в подготовке специалистов, отвечающих требованиям мирового рынка труда.
Для Кыргызстана крайне важно формировать человеческий капитал, способный конкурировать в глобальной экономике.
Система 10–11-летнего образования выполнила свою историческую миссию, она была ориентирована на обслуживание планово-командной экономики.
Сегодня подготовка конкурентоспособных специалистов для рыночной экономики является требованием времени, и мы не должны отставать от этих процессов. Это система, обеспечивающая раннее профессиональное самоопределение.
- Еще один вопрос, поднятый делегатами, касался жилья, строящегося Государственной ипотечной компанией (ГИК).
Отмечалось, что стоимость квартир ГИК, по мнению ряда граждан, в том числе трудовых мигрантов, является высокой. Рассматривается ли возможность снижения цен либо расширения перечня социальных категорий?
— В данном вопросе мы исходим из долгосрочной перспективы.
Во-первых, жилье, предоставляемое через ГИК, оформляется сроком на 25 лет без первоначального взноса.
Так, в городе Бишкек в рамках государственной жилищной программы для граждан, состоящих в очереди, стоимость одного квадратного метра жилья в зависимости от района строительства составляет от 900 до 1 000 долларов США по направлениям «Социальная», «Льготная» и «Доступная» ипотека.
По направлениям «Социальная ипотека» (одинокие матери, лица с ограниченными возможностями здоровья, опекуны лиц с ограниченными возможностями) и «Льготная ипотека» (учителя, врачи, в целом граждане, получающие заработную плату из государственного бюджета) жилье предоставляется под 4 % годовых сроком на 25 лет без первоначального взноса.
По направлению «Доступная ипотека» (граждане, занятые в частном секторе) - под 8 % годовых сроком на 25 лет также без первоначального взноса.
По механизму долевого строительства стоимость одного квадратного метра жилья в зависимости от местоположения объекта составляет от 1 000 до 1 400 долларов США. Квартиры сдаются в формате «под ключ».
В пригородных районах цена ниже, тогда как в центральных районах, так называемых «элитных» и «золотом квадрате», она выше.
Как известно, жилье, реализуемое по долевому принципу, в основном предлагается соотечественникам, работающим за рубежом. В рамках данного механизма граждане не встают в очередь на получение жилья, поскольку вносят 50 % стоимости квартиры в качестве первоначального взноса. Оставшаяся сумма выплачивается в рассрочку сроком до 15 лет.
Если сравнивать с рыночными ценами, то в тех же районах стоимость одного квадратного метра в новых строящихся домах без ремонта (на уровне котлована) достигает 2 000–3 000 долларов США.
В то же время объекты ГИК предлагаются в полностью завершенном виде, по системе «под ключ», по значительно более доступной цене.
ГИК вынуждена реализовывать жилье с небольшой надбавкой к себестоимости. В противном случае компания не смогла бы осуществлять строительство в таких масштабах, как сегодня. Средства как граждан, получающих квартиры в порядке очереди, так и тех, кто приобретает жилье вне очереди на долевой основе с внесением 50 % стоимости, направляются на обеспечение деятельности Государственной ипотечной компании и позволяют продолжать строительство новых объектов.
По итогам 2025 года жильем были обеспечены 4 662 семьи.
В 2024 году данный показатель составлял 1 197 семей. В настоящее время по республике в целом ведется строительство 80 245 квартир общей площадью 5,4 млн квадратных метров.
В 2026 году по республике планируется ввести в эксплуатацию в общей сложности 20 021 квартиру, в том числе:
Бишкек — 6 323,
Чуйская область — 3 129,
Манас — 3 219,
Иссык-Кульская область — 2 266,
Ошская область — 1 458,
город Ош — 1 454,
Баткенская область — 1 420,
Нарынская область — 433,
Таласская область — 319 квартир.
Таким образом, мы ориентируемся на долгосрочные цели. В рамках программ ГИК поставлена задача в течение 10–15 лет обеспечить строительство современных жилых домов с европейскими условиями проживания не только в городах, но и во всех сельских населенных пунктах страны. Именно такая историческая миссия возложена на Государственную ипотечную компанию. Если бы ГИК реализовывала жилье исключительно по себестоимости, в будущем компания не смогла бы выполнить эту задачу.
На сегодняшний день компания превратилась в крупный институт с многомиллиардным уставным капиталом. Текущий размер уставного капитала составляет 87,5 млрд сомов, и в перспективе планируется довести его до 200 млрд сомов.
В случае реализации жилья исключительно по себестоимости компания в кратчайшие сроки столкнулась бы с банкротством, поскольку необходимо учитывать 25-летний срок ипотечного кредитования, влияние инфляции, а также минимальную рентабельность деятельности компании. В связи с этим текущая ценовая политика является обоснованной.
Вместе с тем рассматривается возможность формирования отдельной очереди либо предоставления дополнительных льгот для трудовых мигрантов. Также будет дополнительно проанализирован вопрос дальнейшего снижения стоимости жилья для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Источник: Кабар