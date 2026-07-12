В Администрации Президента подвели итоги 2025 года

Бишкек, "Саясат.kg". Глава Администрации подчеркнул, что по итогам года достигнуты значимые результаты, получившие высокую международную оценку.

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики — Руководитель Администрации Президента Адылбек Касымалиев на общем совещании сотрудников Администрации Президента Кыргызской Республики подвёл итоги 2025 года и вручил Почётные грамоты Кабинета Министров Кыргызской Республики и благодарности Председателя Кабинета Министров ряду сотрудников.



Открывая совещание, Адылбек Касымалиев поздравил коллектив с наступающим 2026 годом и отметил, что уходящий год стал для Администрации насыщенным и непростым, однако все поставленные задачи были выполнены благодаря слаженной командной работе.



Глава Администрации подчеркнул, что по итогам года достигнуты значимые результаты, получившие высокую международную оценку. В частности, рост валового внутреннего продукта Кыргызстана превысил 10 процентов, что позволило стране войти в число мировых лидеров по темпам экономического роста.



В ходе совещания была дана высокая оценка деятельности подразделений, отвечающих за взаимодействие с регионами, отраслевую и внешнюю политику, протокольное сопровождение, правовое обеспечение, освещение в СМИ, контроль и документооборот.



Отмечено, что в 2025 году:

- ВВП страны достиг 1,8 трлн сомов;

- консолидированный бюджет впервые превысил 1 трлн сомов;

- республиканский бюджет завершён с профицитом в 34,3 млрд сомов;

- впервые расходы на развитие превысили социальные;

- введён в эксплуатацию 341 инфраструктурный объект и т.д.

В завершение совещания Адылбек Касымалиев поблагодарил коллектив за самоотдачу и профессионализм, подчеркнув, что результаты 2025 года стали возможны благодаря труду каждого сотрудника. Он выразил уверенность, что в 2026 году, Администрация Президента продолжит эффективную работу единой командой под руководством Президента Кыргызской Республики.