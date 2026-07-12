Мажилис Казахстана ратифицировал протоколы с КР по курортам на Иссык-Куле

Изначально обязательства включали доведение объектов до уровня 3- или 4-звездочных отелей с возможностью круглогодичной работы.

Мажилис Казахстана ратифицировал межправительственные документы с Кыргызстаном по правам собственности и аренде земель под казахстанскими курортными объектами в Иссык-Кульской области, сообщают СМИ Казахстана.

Речь идет о четырех объектах курортно-рекреационного хозяйства, которые расположены на Иссык-Куле: санаторий «Казахстан», дом отдыха «Самал», спортивно-оздоровительный лагерь «Университет» и спортивно-оздоровительный центр «Олимп». Взаимодействие сторон по этим объектам ранее оформляли соглашением от 4 июля 2006 года об урегулировании прав собственности и договором от 1 декабря 2009 года о предоставлении в аренду земельных участков в Иссык-Кульском районе.

По данным казахстанской стороны, изначально обязательства включали доведение объектов до уровня 3- или 4-звездочных отелей с возможностью круглогодичной работы. В 2022 году правительства двух стран договорились продлить сроки исполнения обязательств и допустить привлечение инвесторов. 4 декабря 2024 года стороны подписали протоколы о внесении поправок в соглашение 2006 года и договор 2009 года, которые и вынесли на ратификацию в Казахстане.

Какие обязательства закрепляют протоколы:

доведение санатория «Казахстан» до уровня 4-звездочного отеля;

доведение дома отдыха «Самал» и лагеря «Университет» до уровня 3-звездочного отеля;

развитие «Олимпа» без привязки к звездности, с учетом спортивного профиля;

срок реализации обязательств: в течение пяти лет со дня получения последнего уведомления сторон о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления протоколов в силу.

Договор аренды закрепляет предоставление Казахстану земельных участков во временное пользование сроком на 49 лет, при этом земля остается в собственности Кыргызстана.

Ранее, 27 мая 2025 года, президент Кыргызстана подписал закон о ратификации двух протоколов с Казахстаном по этим же объектам (документы подписали 4 декабря 2024 года в Бишкеке, Жогорку Кенеш утвердил 16 апреля 2025 года). Кыргызская сторона завершила необходимые внутригосударственные процедуры. Казахстан, в свою очередь, обязуется провести модернизацию в установленные сроки и привлекать к строительству и эксплуатации не менее 80% работников из числа граждан Кыргызстана.

Источник: economist.kg