Алмазбек Атамбаев лишен государственных наград Кыргызстана

Бишкек, "Саясат.kg". Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, во исполнение приговора Первомайского районного суда города Бишкек от 3 июня 2025 года, в соответствии с частями 1, 2, 4 статьи 27 Закона Кыргызской Республики «О государственных наградах, почетных званиях и государственных премиях Кыргызской Республики», статьей 71 Конституции Кыргызской Республики постановляется:

1. Лишить Атамбаева Алмазбека Шаршеновича следующих государственных наград Кыргызской Республики:

1) высшая степень отличия Кыргызской Республики «Кыргыз Республикасынын Баатыры»;

2) орден «Манас» II степени;

3) орден «Данакер»;

4) медаль «Данк».

2. Аннулировать:

1) Указ Президента Кыргызской Республики «О награждении медалью «Данк» Атамбаева А.Ш.» от 22 апреля 1999 года № 106;

2) Указ Президента Кыргызской Республики «О награждении орденом «Данакер» Атамбаева А.Ш.» от 27 ноября 2007 года № 518;

3) абзац третий Указа Президента Кыргызской Республики «О награждении государственными наградами государственных и общественных деятелей республики» от 30 ноября 2011 года № 311;

4) Указ Президента Кыргызской Республики «О присвоении высшей степени отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» А.Ш. Атамбаеву» от 27 ноября 2017 года № 1.

3. Службе судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики в установленном порядке принять меры по изъятию государственных наград Кыргызской Республики и документов к ним, указанных в пункте 1 настоящего Указа, для последующей передачи в фонд государственных наград.

4. ⁠Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания