Зарплаты работников культуры вырастут на 100% — Мирбек Мамбеталиев

Если раньше представители культуры получали 20-25 тысяч сомов, то теперь их зарплата составит 40-50 тысяч сомов.

Зарплаты творческих работников сферы культуры увеличатся на 100%. Об этом агентству «Кабар» в ходе IV Народного курултая сообщил министр культуры, информации и молодежной политики КР Мирбек Мамбеталиев.

По его словам, соответствующее поручение о повышении выплат работникам отрасли дал президент Садыр Жапаров. «Если раньше представители культуры получали 20-25 тысяч сомов, то теперь их зарплата составит 40-50 тысяч сомов. Также будет повышена оплата труда технического персонала, чья зарплата ранее составляла до 10 тысяч сомов. Это отличная инициатива, выражаем благодарность президенту», - сказал министр.

Также Мирбек Мамбеталиев добавил, что накануне, 24 декабря, во время личного приема делегатов в министерство поступило 91 обращение. Большинство из них касались вопросов капитального ремонта и реконструкции домов культуры и клубов. «Мы будем стараться решать эти вопросы поэтапно», - подчеркнул глава ведомства.