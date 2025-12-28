Садыр Жапаров об участии в выборах: 71 делегат IV Народного курултая соврал мне

Меня удивило и немного огорчило то, что некоторые делегаты, избранные от своих регионов, не задумываясь, солгали.

Во второй день народного курултая 26 декабря один из делегатов задал вопрос, связанный с выборами. Тогда президент КР Садыр Жапаров ответил ему.

По его словам, касаясь темы выборов депутатов Жогорку Кенеша, он с сожалением отметил, что наши граждане проявляют низкую активность при голосовании.

«В то же время я обратился к залу и спросил, кто из делегатов участвовал в последних выборах, попросив тех, кто голосовал, поднять руки. Все без исключения подняли руки. Это также было показано в прямом эфире. Я заранее предупредил, что ведется видеосъемка. Меня удивило и немного огорчило то, что некоторые делегаты, избранные от своих регионов, не задумываясь, солгали.

Центральная избирательная комиссия подтвердила, что 71 делегат курултая не участвовал в голосовании. Я не стану их ставить в неловкое положение и называть имена. Каждый из них и так все знает», — добавил Садыр Жапаров.

Источник: 24.kg