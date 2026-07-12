Делегат из Бишкека предложил вернуть государству золоторудное месторождение Джеруй

Джеруй — месторождение золото-кварцевой формации, расположенное в Таласском районе Таласской области.

Делегат от города Бишкек Долос Муратов в рамках IV Народного курултая предложил задействовать горнорудный и промышленный секторы в развитии медицины.



«Мы просим построить в Бишкеке и во всех семи областях современные центры нейрохирургии, кардиоинсульта, реабилитации и офтальмологии. На вопрос о том, где взять средства, отвечу: мы должны сами владеть золотыми месторождениями на нашей земле. Например, если вернуть государству месторождение Джеруй по аналогии с Кумтором, это принесло бы миллиардную пользу», - сказал он.



Также Муратов предложил установить на заводе «Дастан» станки для выпуска титана и других материалов, необходимых в медицине.



Справочно:



Джеруй — месторождение золото-кварцевой формации, расположенное в Таласском районе Таласской области. Право на разработку месторождения принадлежит компании «Альянс Алтын».



По данным Министерства юстиции, руководителем компании является Рахматов Сабир Нарынбекович. Учредителем ОсОО «Альянс Алтын» выступает компания «Восток-геолдобыча», которая, по сведениям российских СМИ, входит в группу компаний ООО «Русская платина». Президентом «Группы Альянс» и совладельцем «Русской платины» является Муса Бажаев.

Источник: Tazabek.kg

