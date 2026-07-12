Кабинет Министров продлил новогодние каникулы 2026 года до 12 января

Настоящее постановление подписано Председателем Кабинета Министров и вступает в силу с 1 января 2026 года.
Кабинет Министров Кыргызской Республики принял постановление о продлении новогодних каникул для работников государственных и муниципальных учреждений, организаций и предприятий, финансируемых из государственного бюджета, на два календарных дня – 8 и 9 января 2026 года.
Данное решение принято в целях укрепления института семьи и обеспечения дополнительных условий для совместного отдыха родителей с детьми в период зимних школьных каникул.
Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики, принято в соответствии со статьями 13 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики».
В соответствии с решением, руководителям юридических лиц с частной формой собственности также рекомендовано рассмотреть возможность применения данного постановления в своей деятельности, способствуя созданию гармоничного баланса между трудовой деятельностью и семейной жизнью сотрудников.
Настоящее постановление подписано Председателем Кабинета Министров и вступает в силу с 1 января 2026 года.