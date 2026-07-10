Посол Руслан Казакбаев провёл встречу с председателем Торгово-промышленной палаты провинции Османие Деврим Мурат Аксоем

В ходе переговоров были обсуждены перспективы реализации совместных проектов в Кыргызстане в сферах инфраструктуры и энергетики.

19 декабря 2025 года в рамках рабочей поездки в провинцию Османие Посол Кыргызской Республики в Турецкой Республике Руслан Казакбаев провёл встречу с председателем Торгово-промышленной палаты провинции Османие Деврим Мурат Аксоем.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере торговли и инвестиций. Посол Р.Казакбаев подробно ознакомил турецкую сторону с инвестиционным и экономическим потенциалом Кыргызской Республики, а также передал руководству Торгово-промышленной палаты пакет инвестиционных проектов из Кыргызстана. Стороны договорились о дальнейшем рассмотрении возможностей взаимодействия в рамках конкретных проектов.

Посол также выступил с предложением организовать визит деловых кругов Османие в Кыргызстан, а также провести B2B-встречи между бизнес-сообществами двух стран как в Турции, так и в Кыргызстане.

Председатель Торгово-промышленной палаты положительно оценил данную инициативу, отметив, что провинция Османие обладает развитым сельским хозяйством и промышленностью, а с учётом близости к морским портам имеет значительный потенциал для расширения сотрудничества с Кыргызстаном.

В продолжение визита состоялась встреча посла Р.Казакбаева с председателем правления компании «OHKAR Holding» Халил Ибрагим Караджуджуком. Компания специализируется на строительстве инфраструктурных объектов, включая реализацию железнодорожных проектов, как в провинции Османие, так и по всей территории Турции. В ходе переговоров были обсуждены перспективы реализации совместных проектов в Кыргызстане в сферах инфраструктуры и энергетики.

По итогам состоявшихся встреч стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего экономического сотрудничества и подтвердили готовность к продолжению диалога по проработке конкретных инвестиционных и инфраструктурных проектов, представляющих взаимный интерес.