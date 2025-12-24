Министр Жээнбек Кулубаев провел встречу с делегатами IV Народного Курултая

24 декабря 2025 года Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев провёл встречу с 30 делегатами IV Народного Курултая, представляющими диаспоральные организации и объединения соотечественников из Российской Федерации, Республики Казахстан, Турецкой Республики, Федеративной Республики Германия, Соединённых Штатов Америки, Канады, Итальянской Республики, Чешской Республики, Великобритании, Литовской Республики, Словацкой Республики, Республики Польша, Республики Корея и Египта.

В ходе встречи Министр Ж. Кулубаев подробно ознакомил участников с основными направлениями текущей политики руководства страны, социально-экономическим развитием Кыргызской Республики, а также деятельностью Министерства иностранных дел КР, осуществляемой в рамках реализации задач, поставленных Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, по защите прав и законных интересов граждан Кыргызской Республики, проживающих за рубежом.

Особое внимание было уделено вопросам защиты прав и интересов соотечественников, находящихся как в странах ближнего, так и дальнего зарубежья. Делегаты, выступая от имени представляемых диаспор, обозначили наиболее актуальные проблемы, с которыми сталкиваются кыргызстанцы за границей.

Министр Ж. Кулубаев подчеркнул, что все предложения и озвученные в ходе встречи вопросы будут находиться в центре внимания, а Министерство иностранных дел продолжит работу по укреплению взаимодействия с диаспорами, а также защите прав и интересов граждан Кыргызской Республики за рубежом. Глава внешнеполитического ведомства выразил уверенность в том, что предложения внесут существенный вклад в дальнейшее развитие Кыргызской Республики.