Бишкеку в 2026 году выделят 6 миллиардов сомов — Адылбек Касымалиев

В микрорайонах и во дворах состояние дорог остается критическим — ямы, разрушенное покрытие, отсутствие качественного ремонта.

В 2026 году мэрия Бишкека получит дополнительно 6 миллиардов сомов. Об этом сообщил председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев на заседании Жогорку Кенеша.

Депутат Дастан Бекешев напомнил, что, несмотря на рост экономики, столица по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами. По его словам, в микрорайонах и во дворах состояние дорог остается критическим — ямы, разрушенное покрытие, отсутствие качественного ремонта.

«Как мы можем это исправить?» — обратился нардеп к главе кабмина.

Адылбек Касымалиев ответил, что в следующем году Бишкеку выделят дополнительно 6 миллиардов сомов, и кабмин намерен сосредоточиться на решении наиболее острых инфраструктурных вопросов.

Дастан Бекешев подчеркнул необходимость контроля за эффективным освоением средств, заметив, что деньги выделяли и раньше, однако ожидаемого результата город так и не получил.

Источник: 24.kg