Садыр Жапаров принял участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ в Санкт-Петербурге

Бишкек, "Саясат.kg". На встрече лидеры подвели итоги деятельности органов СНГ и определили приоритетные направления на 2026 год.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 22 декабря, принял участие в неформальной встрече глав государств - участников Содружества Независимых Государств в г. Санкт-Петербург.

Прибывших на встречу Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, Премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева приветствовал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

В начале программы для глав государств была организована краткая экскурсия по Государственному Эрмитажу. Были продемонстрированы Александровский и Георгиевский залы, а также отдельные экспонаты.

Затем лидеры стран СНГ направились в Георгиевский зал Эрмитажа, где состоялась неформальная встреча.

На встрече лидеры подвели итоги деятельности органов СНГ и определили приоритетные направления на 2026 год.