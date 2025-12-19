Садыр Жапаров принял участие в приветственном ужине в честь лидеров стран Центральной Азии в Японии

Бишкек, "Саясат.kg" Главу государства приветствовала Премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 19 декабря, в рамках официальной поездки в Японию прибыл в государственный гостевой дом «Акасака» г. Токио.

Далее Президент Садыр Жапаров и Премьер-министр Японии Санаэ Такаити прошли по красной дорожке вдоль выстроенной роты почетного караула и после совместного фотографирования перешли в зал для участия в приветственном ужине в честь лидеров стран Центральной Азии.