Министр Жээнбек Кулубаев встретился с Министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Стороны обсудили реализацию текущих и перспективных проектов в различных сферах сотрудничества.

19 декабря 2025 года, в рамках официального визита Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Японию, Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев провел встречу с Министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

В ходе встречи Ж. Кулубаев поздравил Т.Мотэги с повторным назначением на пост Главы МИД Японии и выразил уверенность, что его профессиональная деятельность будет и впредь способствовать дальнейшему укреплению и углублению кыргызско-японских дружественных отношений.

В свою очередь, Т.Мотэги подтвердил готовность японской стороны к активному взаимодействию в продвижении совместных инициатив и развитии взаимовыгодного сотрудничества между Кыргызской Республикой и Японией.

Стороны обсудили широкий круг актуальных вопросов двусторонней повестки, включая организацию взаимных визитов на высшем и высоком уровнях, в т.ч. в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония», а также реализацию текущих и перспективных проектов в различных сферах сотрудничества.

По итогам встречи была подписана Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Кыргызской Республики и Министерством иностранных дел Японии на 2026–2027 годы, направленная на дальнейшее развитие политического диалога и укрепление практического взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Кроме того, после встречи Министру Ж.Кулубаеву были продемонстрированы специальные мобильные медицинские контейнеры, передаваемые Кыргызстану в рамках программы экономического и социального развития стоимостью 500 миллионов йен.