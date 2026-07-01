Назначены новые руководители аппарата Жогорку Кенеша

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Торага Нурланбек Тургунбек уулу подписал соответствующие распоряжения.

Сегодня, 19 декабря, состоялось назначение руководителя Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и его заместителей.

В частности, Кутман Турсункулов назначен руководителем Аппарата Жогорку Кенеша, Мария Исанова - первым заместителем, Нарынбек Кубатбек уулу - заместителем. Торага Нурланбек Тургунбек уулу подписал соответствующие распоряжения.

Отметим, ранее занимавшие вышеуказанные должности, Алайбек Алымбаев назначен Советником Торага, Эльмира Эшенкулова заведующей отделом Комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам, Искендер Сулайманов возглавил отдел Комитета по науке, образованию, инновационному развитию, информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи.