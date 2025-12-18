В Таласе построят админздание управления Минприроды за 80 млн сомов

Финансирование строительных работ осуществляется полностью за счет бюджета профильного министерства.

В городе Талас 18 декабря состоялась церемония закладки капсулы под строительство нового административного здания для областного управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

В мероприятии приняли участие первый замминистра природных ресурсов Болот Джусупбеков и первый заместитель полпреда президента в Таласской области Максат Байжигитов.

Ориентировочная стоимость проекта составляет 80 млн сомов. Финансирование строительных работ осуществляется полностью за счет бюджета профильного министерства.

Новый объект общей площадью 900 м² предназначен для сотрудников природоохранных структур региона. Строительство здания направлено на создание современных условий труда, что должно повысить эффективность работы областного управления в сфере экотехнадзора.

