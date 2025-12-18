Депутаты Самаков, Акимбаева и Салямова избраны заместителями председателя Комитета по конституционному законодательству ЖК

Председателем Комитета является Курманкул Зулушев. Заместителями стали депутаты
Избраны заместители председателя Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту Жогорку Кенеша.
Председателем Комитета является Курманкул Зулушев (округ №10). Заместителями стали депутаты:
Кубанычбек Самаков (округ №30) — выдвинут депутатской группой «Адилет Кыргызстан»;
Гульнара Акимбаева (округ №24) — выдвинута депутатской группой «Адилет Кыргызстан»;
Венера Салямова (округ №11) — выдвинута депутатской группой «Мекенчил».
Источник: АКИpress