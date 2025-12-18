           
Депутаты Самаков, Акимбаева и Салямова избраны заместителями председателя Комитета по конституционному законодательству ЖК

Избраны заместители председателя Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту Жогорку Кенеша. 

Председателем Комитета является Курманкул Зулушев (округ №10). Заместителями стали депутаты: 

Кубанычбек Самаков (округ №30) — выдвинут депутатской группой «Адилет Кыргызстан»;

Гульнара Акимбаева (округ №24) — выдвинута депутатской группой «Адилет Кыргызстан»;

Венера Салямова (округ №11) — выдвинута депутатской группой «Мекенчил».

Источник: АКИpress
 

           