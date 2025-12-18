Жанар Акаев призвал депутатов не разочаровывать кыргызстанцев с первого дня работы

Он отметил, что люди смотрят трансляции с заседаний Жогорку Кенеша

«Люди увидев это скажут: Разве мы их избирали для того, чтобы они там за кресла боролись? Мы дали людям горы обещаний, и теперь должны работать и выполнять их», — сказал парламентарий.

Он попросил коллег не обсуждать выборы заместителей председателей комитетов, а приступить к выборам, чтобы с трибуны не говорили того, что расстроит зрителей трансляциий и эфиров.



До этого, между Спикером Нурланбеком Тургунбек уулу и Эльвирой Сурабалдиевой произошла перепалка из-за выборов. Сурабалдиева попросила просто назначить заместителей, как и спикера.

Источник: vesti.kg



