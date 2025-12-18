Спикер: Депутатам урежут зарплаты, если не будут приходить на заседания

На следующей неделе будут рассматриваться очень важные вопросы: законопроекты по экономическим вопросам, бюджет на 2026 год.

Депутатам, которые не приходят на заседания Жогорку Кенеша, урежут зарплаты, заявил спикер Нурланбек Тургунбек уулу на заседании парламента.



Сформированы составы комитетов парламента. Спикер призвал депутатов активно участвовать в заседаниях комитетов, так как именно в комитетах вопросы рассматриваются наиболее тщательно.



«На следующей неделе будут рассматриваться очень важные вопросы: законопроекты по экономическим вопросам, бюджет на 2026 год. Поэтому приходите и участвуйте, не назначайте другие вопросы на следующую неделю. Если без уважительной причины будете отсутствовать, то с зарплаты будут удержаны средства, а фамилии отсутствующих депутатов будут озвучены», - сказал он.

Источник: АКИpress

