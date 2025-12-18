Депутаты Жогорку Кенеша изберут заместителей председателей комитетов

Парламент одобрил постановление об утверждении количества заместителей председателей комитетов.

Депутаты Жогорку Кенеша сегодня, 18 декабря, изберут заместителей председателей комитетов.



Парламент одобрил постановление об утверждении количества заместителей председателей комитетов.



Спикер Нурланбек Тургунбек уулу сообщил, что после регистрации депутатов парламента в ЦИК лидеры депутатских групп обсудили и утвердили количество комитетов, их состав, председателей и заместителей.



Всего в структуру парламента вошли 8 профильных комитетов. 17 декабря были избраны их председатели.

Источник: АКИpress

