Избрание Кыргызстана в Совет безопасности ООН обсудили в МИД России

Также прошли двусторонние межмидовские консультации по тематике двустороннего взаимодействия на площадке ООН.

В Москве заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин принял директора департамента международных организаций МИД Кыргызстана Мэлиса Мамадалиева и директора 4-го политического департамента МИД КР Айбека Токтоболотова. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство РФ.

Отмечается, что также прошли двусторонние межмидовские консультации по тематике двустороннего взаимодействия на площадке ООН.

«Состоялся доверительный обмен мнениями по широкому кругу вопросов взаимодействия государств во всемирной организации. Основное внимание уделено приоритетам России и Киргизии в ООН, в том числе с учетом выдвижения кандидатуры Бишкека на место непостоянного члена Совета безопасности на 2027-2028 годы, а также актуальным тенденциям в функционировании организации», — говорится в сообщении.

Источник: 24.kg