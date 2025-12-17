Камчыбек Ташиев призвал не спешить с критикой нового состава парламента

В завершение журналист предложил вниманию подписчиков фрагмент диалога Камчыбека Ташиева с сыном.

Сегодня депутаты VIII созыва Жогорку Кенеша Кыргызской Республики официально приступили к работе. Начало деятельности нового парламента вызвало оживленное обсуждение в обществе, в том числе вопросы к качественному составу депутатского корпуса и тому, как проходила процедура принесения присяги.

Журналист Нургазы Анаркулов опубликовал в Facebook пост, в котором рассказал, что с этими вопросами он обратился к заместителю председателя Кабинета министров КР, председателю ГКНБ, генерал-полковнику Камчыбеку Ташиеву. При этом он отметил, что Ташиев ранее публичных комментариев по итогам парламентских выборов не давал.

Ответ главы спецслужбы оказался нетипичным. Вместо традиционного комментария Камчыбек Ташиев предложил опубликовать аудиозапись его личного разговора с сыном Тай-Мурасом, подчеркнув, что эта запись не делалась специально. По словам Ташиева, такой формат может стать своеобразным уроком для тех, кто торопится с жесткими оценками.

"Давайте не будем спешить с критикой. Кто знает, каким окажется этот парламент в будущем? Возможно, именно из тех молодых ребят, над которыми сегодня смеются, выйдут авторы серьезных инициатив", - отметил он, пожелав депутатам успешной работы.

