Нурланбек Тургунбек уулу вновь назначен спикером Жогорку Кенеша

В голосовании приняли участие 87 депутатов, 84 депутата проголосовали за, 3 депутата – против.
Сегодня на первом заседании VIII созыва Жогорку Кенеша депутаты одобрили кандидатуру Нурланбека Тургунбек уулу на пост спикера парламента.
В ходе заседания 5 созданных депутатских групп единогласно выдвинули кандидатуру Нурланбека Тургунбек уулу на пост спикера парламента.
По итогам тайного голосования Нурланбек Тургунбек уулу избран спикером Жогорку Кенеша.
В голосовании приняли участие 87 депутатов, 84 депутата проголосовали за, 3 депутата – против.
Источник: Кабар