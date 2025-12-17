           
Подробности
Политика
Просмотров: 78

В Жогорку Кенеше сформированы пять депутатских групп. Опубликован их состав

Парламентарии Эльвира Сурабалдиева, Эрулан Кокулов и Болот Ибрагимов сообщили, что не стали вступать ни в одну депутатскую группу. 

В&nbsp;Жогорку Кенеше сформированы пять депутатских групп. Опубликован их&nbsp;состав

В Жогорку Кенеше на первом заседании образовали пять депутатских групп. В них вошли от 14 до 19 депутатов.

Депутатская группа «Ата-Журт» состоит из 18 депутатов:

  • Нурланбек Азыгалиев
  • Нурланбек Тургунбек уулу
  • Куванычбек Конгантиев
  • Камила Талиева
  • Дастанбек Джумабеков
  • Жылдыз Садырбаева
  • Улан Бакасов
  • Алишер Козуев
  • Медербек Алиев
  • Гулнара Баатырова
  • Салтанат Аманова
  • Дастан Бекешев
  • Табылды Муратбеков
  • Гулай Машрапова
  • Жылдыз Эгембердиева
  • Алтынбек Кылычбаев
  • Илимбек Кубанычбеков
  • Бурун Аманова

Руководителем группы избран Нурланбек Азыгалиев, его заместителями — Гульнара Баатырова и Алишер Козуев.

Депутатская группа «Мекенчил», состоящая из 19 человек:

  • Кундузбек Сулайманов
  • Джамиля Исаева
  • Айсаракан Абдибаева
  • Абдылдабек Эгембердиев
  • Эркеайым Сейитказиева
  • Бекмурза Эргешов
  • Ырысбек Атажанов
  • Шайырбек Ташиев
  • Советбек Рустамбек уулу
  • Гулсункан Жунушалиева
  • Венера Салямова
  • Жаныбек Абиров
  • Курманкул Зулушев
  • Умбеталы Кыдыралиев
  • Махабат Мавлянова
  • Бекмырза Чолпонбай уулу
  • Токтобубу Ашимбаева
  • Темирлан Айтиев
  • Карим Ханджеза

В группу «Элдик» вошли 18 депутатов:

  • Акылбек Тумонбаев
  • Уланбек Джаанбаев
  • Гуля Кожокулова
  • Улан Примов
  • Алтынбек Кудайбердиев
  • Улукбек Карыбек уулу
  • Улукбек Узакбаев
  • Эркинбек Эсеналиев
  • Медина Кайрылбекова
  • Чынгыз Ажибаев
  • Марлен Маматалиев
  • Эдита Тайгараева
  • Болот Сагынаев
  • Данияр Толонов
  • Адилет Белеков
  • Жаныбек Аматов
  • Бакыт Чопоев
  • Айгуль Ахмедова

Лидером группы является Акылбек Тумонбаев.

Группа «Адилет Кыргызстан» (14 депутатов):

  • Нурбек Сыдыгалиев
  • Исманали Жороев
  • Равшанбек Рысбаев
  • Эльдар Сулайманов
  • Нуржамал Торобаева
  • Суйунбек Омурзаков
  • Жылдыз Курманалиева
  • Гульшаркан Култаева
  • Гульнара Акимбаева
  • Бахридин Шавазов
  • Бакыт Тентишев
  • Рахат Жунушбаева
  • Кубанычбек Самаков
  • Жылдыз Таалайбек кызы

Лидером избран Нурбек Сыдыгалиев.

Группа «Ала-Тоо» из 15 депутатов:

  • Жанар Акаев
  • Нилуфар Алимжанова
  • Сейидбек Атамбаев
  • Болотбек Борбиев
  • Азамжан Жалилов
  • Азамат Исраилов
  • Бактыяр Калпаев
  • Таалайбек Масабиров
  • Гулкан Молдобекова
  • Медербек Саккараев
  • Жумабек Салымбеков
  • Гулжан Сатиева
  • Азизбек Турсунбаев
  • Медер Чотонов
  • Чолпон Эсенаманова

Лидером группы является Жанар Акаев.

Парламентарии Эльвира Сурабалдиева, Эрулан Кокулов и Болот Ибрагимов сообщили, что не стали вступать ни в одну депутатскую группу. 

           