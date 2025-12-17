Садыр Жапаров призвал депутатов не торговаться с Кабмином

«Я запрещаю такие действия, так как работа должна вестись системно, а поставленные цели — реализовываться»

Президент Садыр Жапаров призвал депутатов Жогорку Кенеша восьмого созыва не вступать в торги с членами Кабинета министров.



Он выступил 17 декабря на заседании Жогорку Кенеша.



Глава государства отметил, что при рассмотрении и принятии отчетов нередко возникают случаи торга с Кабинетом министров, в том числе по вопросам реализации инфраструктурных проектов, например, строительства одного километра дороги, что неэффективно.



«Я запрещаю такие действия, так как работа должна вестись системно, а поставленные цели — реализовываться», - заявил президент.

Источник: АКИpress

