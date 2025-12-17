Садыр Жапаров: Все случаи коррупции будут безжалостно пресекаться

Вся работа власти должна быть направлена на развитие страны и доверие народа
Президент Садыр Жапаров на церемонии инаугурации депутатов VIII созыва Жогорку Кенеша заявил о продолжении масштабной борьбы с коррупцией.
Глава государства отметил, что в новой системе политическая коррупция значительно снижена, однако недобросовестные практики все еще сохраняются на уровне акиматов, мэрий и сельских администраций. Он подчеркнул, что все случаи коррупции, включая фиктивные отчеты и неэффективное расходование бюджетных средств, будут безжалостно пресекаться.
«Министры и чиновники должны работать эффективно, депутаты — контролировать законность и прозрачность действий. Вся работа власти должна быть направлена на развитие страны и доверие народа», — заявил он.
Садыр Жапаров также подчеркнул важность кадровой политики, создания Единого кадрового резерва и прозрачного отбора специалистов на государственные должности для предотвращения коррупционных схем.
Источник: Кабар