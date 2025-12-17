Началось первое заседание Жогорку Кенеша VIII созыва

Заседание проходит с участием президента Садыра Жапарова

Согласно регламенту, первое заседание открыла самый старший депутат этого созыва Гулай Машрапова, ей 69 лет.

Первое слово предоставлено председателю Центральной избирательной комиссии Тынчтыку Шайназарову. Он отчитался о проведении парламентских выборов, а затем вручает всем депутатам удостоверения и нагрудные значки Жогорку Кенеша. Депутаты приносят присягу, произносят клятву соблюдать Конституцию, законы и честно выполнять свои обязанности.

Источник: Вести.kg