В Администрации Президента обсудили проект Генерального плана развития столицы до 2050 года

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В кабмине провели обсуждение Генерального плана Бишкека до 2050 года.

По данным пресс-службы, глава правительства Адылбек Касымалиев провел совещание по обсуждению проекта Генплана города. Он напомнил, что документ является ключевым стратегическим, определяющим долгосрочное социально-экономическое и территориальное развитие столицы. Широкий общественный интерес к проекту, по его словам, подчеркивает важность открытого и всестороннего обсуждения, учета поступивших предложений и оценки возможных рисков.

«От качества и сбалансированности Генерального плана напрямую зависят устойчивое развитие города, комфорт и безопасность жителей, эффективное использование ресурсов и инвестиционная привлекательность Бишкека при обязательном сохранении зеленых зон, историко-культурного наследия и обеспечении экологической безопасности», — сказал Адылбек Касымалиев.

Напомним, в результате административно-территориальной реформы в 2024 году территория Бишкека увеличилась на 25 тысяч 707,3 гектара и в настоящее время составляет 41 тысячу 32,67 гектара. Численность населения возросла на 132 тысячи 380 человек и достигла 1,3 миллиона.