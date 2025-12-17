           
Подробности
Политика
Просмотров: 154

Центризбирком зарегистрировал 87 избранных депутатов ЖК по 29 округам — список

Постановлением предусмотрена выдача зарегистрированным депутатам удостоверений и нагрудных знаков установленного образца.

ЦИК КР 12 декабря зарегистрировала избранных депутатов Жогорку Кенеша по 29 многомандатным избирательным округам, следует из постановления комиссии №193.

Решение принято на основании статьи 65 конституционного закона КР «О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР» и ранее утвержденных ЦИК постановлений о результатах выборов по округам за 5–8 декабря 2025 года. В документе перечислены 87 депутатов — по три человека от каждого округа.

Постановлением предусмотрена выдача зарегистрированным депутатам удостоверений и нагрудных знаков установленного образца.

Список зарегистрированных депутатов Жогорку Кенеша КР

  • Округ №1: Чынгыз Ажибаев; Исманали Жороев; Камила Талиева
  • Округ №2: Ырысбек Атажанов; Бактыяр Калпаев; Бурун Аманова
  • Округ №3: Равшанбек Рысбаев; Жаныбек Аматов; Махабат Мавлянова
  • Округ №4: Советбек Рустамбек уулу; Уланбек Жаанбаев; Нилуфар Алимжанова
  • Округ №5: Эльдар Сулайманов; Азамат Исираилов; Айгуль Ахмедова
  • Округ №6: Алтынбек Кудайбердиев; Бекмурза Эргешов; Санталат Аманова
  • Округ №7: Алишер Козуев; Илимбек Кубанычбеков; Гулай Машрапова
  • Округ №8: Жанарбек Акаев; Улан Примов; Нуржамал Торобекова
  • Округ №9: Азамжан Джалилов; Данияр Толонов; Жылдыз Эгенбердиева
  • Округ №10: Курманкул Зулушев; Суйунбек Омурзаков; Гулнара Баатырова
  • Округ №11: Шаирбек Ташиев; Алтынбек Кылычбаев; Венера Салямова
  • Округ №12: Бекмырза Чолпонбай уулу; Талайбек Масабиров; Жылдыз Курманалиева
  • Округ №13: результаты отменены
  • Округ №14: Болотбек Борбиев; Кундузбек Сулайманов; Гулшаркан Култаева
  • Округ №15: Нурланбек Тургунбек уулу; Азизбек Турсунбаев; Айсаракан Абдибаева
  • Округ №16: Дастанбек Джумабеков; Медер Чотонов; Медина Кайрылбекова
  • Округ №17: Нурланбек Азыгалиев; Улукбек Узакбаев; Чолпон Эсенаманова
  • Округ №18: Карим Ханджеза; Бакыт Чомоев; Гулжан Сатиева
  • Округ №19: Медербек Алиев; Абдылдабек Эгембердиев; Эдита Тайгараева
  • Округ №20: Темирлан Айтиев; Сеидбек Атамбаев; Токтобубу Ашымбаева
  • Округ №21: Куванычбек Конгантиев; Жаныбек Абиров; Жылдыз Садырбаева
  • Округ №22: Дастан Бекешев; Болот Ибрагимов; Гуля Кожокулова
  • Округ №23: Эльвира Сурабалдиева; Марлен Маматалиев; Умбеталы Кыдыралиев
  • Округ №24: Жумабек Салымбеков; Улукбек Карыбек уулу; Гульнара Акимбаева
  • Округ №25: Бахридин Шабазов; Бакыт Тентишев; Эркеайым Сейтказиева
  • Округ №26: Медербек Саккараев; Эркинбек Исеналиев; Джамиля Исаева
  • Округ №27: Акылбек Тумонбаев; Табылды Муратбеков; Гулкан Молдобекова
  • Округ №28: Эрулан Кокулов; Болот Сагынаев; Рахат Жунушбаева
  • Округ №29: Нурбек Сыдыгалиев; Адилет Белеков; Гулсункан Жунушалиева
  • Округ №30: Кубанычбек Самаков; Улан Бакасов; Жылдыз Таалайбек кызы

Источник: economist.kg

           