Центризбирком зарегистрировал 87 избранных депутатов ЖК по 29 округам — список

Постановлением предусмотрена выдача зарегистрированным депутатам удостоверений и нагрудных знаков установленного образца.
ЦИК КР 12 декабря зарегистрировала избранных депутатов Жогорку Кенеша по 29 многомандатным избирательным округам, следует из постановления комиссии №193.
Решение принято на основании статьи 65 конституционного закона КР «О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР» и ранее утвержденных ЦИК постановлений о результатах выборов по округам за 5–8 декабря 2025 года. В документе перечислены 87 депутатов — по три человека от каждого округа.
Список зарегистрированных депутатов Жогорку Кенеша КР
- Округ №1: Чынгыз Ажибаев; Исманали Жороев; Камила Талиева
- Округ №2: Ырысбек Атажанов; Бактыяр Калпаев; Бурун Аманова
- Округ №3: Равшанбек Рысбаев; Жаныбек Аматов; Махабат Мавлянова
- Округ №4: Советбек Рустамбек уулу; Уланбек Жаанбаев; Нилуфар Алимжанова
- Округ №5: Эльдар Сулайманов; Азамат Исираилов; Айгуль Ахмедова
- Округ №6: Алтынбек Кудайбердиев; Бекмурза Эргешов; Санталат Аманова
- Округ №7: Алишер Козуев; Илимбек Кубанычбеков; Гулай Машрапова
- Округ №8: Жанарбек Акаев; Улан Примов; Нуржамал Торобекова
- Округ №9: Азамжан Джалилов; Данияр Толонов; Жылдыз Эгенбердиева
- Округ №10: Курманкул Зулушев; Суйунбек Омурзаков; Гулнара Баатырова
- Округ №11: Шаирбек Ташиев; Алтынбек Кылычбаев; Венера Салямова
- Округ №12: Бекмырза Чолпонбай уулу; Талайбек Масабиров; Жылдыз Курманалиева
- Округ №13: результаты отменены
- Округ №14: Болотбек Борбиев; Кундузбек Сулайманов; Гулшаркан Култаева
- Округ №15: Нурланбек Тургунбек уулу; Азизбек Турсунбаев; Айсаракан Абдибаева
- Округ №16: Дастанбек Джумабеков; Медер Чотонов; Медина Кайрылбекова
- Округ №17: Нурланбек Азыгалиев; Улукбек Узакбаев; Чолпон Эсенаманова
- Округ №18: Карим Ханджеза; Бакыт Чомоев; Гулжан Сатиева
- Округ №19: Медербек Алиев; Абдылдабек Эгембердиев; Эдита Тайгараева
- Округ №20: Темирлан Айтиев; Сеидбек Атамбаев; Токтобубу Ашымбаева
- Округ №21: Куванычбек Конгантиев; Жаныбек Абиров; Жылдыз Садырбаева
- Округ №22: Дастан Бекешев; Болот Ибрагимов; Гуля Кожокулова
- Округ №23: Эльвира Сурабалдиева; Марлен Маматалиев; Умбеталы Кыдыралиев
- Округ №24: Жумабек Салымбеков; Улукбек Карыбек уулу; Гульнара Акимбаева
- Округ №25: Бахридин Шабазов; Бакыт Тентишев; Эркеайым Сейтказиева
- Округ №26: Медербек Саккараев; Эркинбек Исеналиев; Джамиля Исаева
- Округ №27: Акылбек Тумонбаев; Табылды Муратбеков; Гулкан Молдобекова
- Округ №28: Эрулан Кокулов; Болот Сагынаев; Рахат Жунушбаева
- Округ №29: Нурбек Сыдыгалиев; Адилет Белеков; Гулсункан Жунушалиева
- Округ №30: Кубанычбек Самаков; Улан Бакасов; Жылдыз Таалайбек кызы
