Центризбирком зарегистрировал 87 избранных депутатов ЖК по 29 округам — список

Постановлением предусмотрена выдача зарегистрированным депутатам удостоверений и нагрудных знаков установленного образца.

ЦИК КР 12 декабря зарегистрировала избранных депутатов Жогорку Кенеша по 29 многомандатным избирательным округам, следует из постановления комиссии №193.

Решение принято на основании статьи 65 конституционного закона КР «О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР» и ранее утвержденных ЦИК постановлений о результатах выборов по округам за 5–8 декабря 2025 года. В документе перечислены 87 депутатов — по три человека от каждого округа.

Список зарегистрированных депутатов Жогорку Кенеша КР

Округ №1: Чынгыз Ажибаев; Исманали Жороев; Камила Талиева

Округ №2: Ырысбек Атажанов; Бактыяр Калпаев; Бурун Аманова

Округ №3: Равшанбек Рысбаев; Жаныбек Аматов; Махабат Мавлянова

Округ №4: Советбек Рустамбек уулу; Уланбек Жаанбаев; Нилуфар Алимжанова

Округ №5: Эльдар Сулайманов; Азамат Исираилов; Айгуль Ахмедова

Округ №6: Алтынбек Кудайбердиев; Бекмурза Эргешов; Санталат Аманова

Округ №7: Алишер Козуев; Илимбек Кубанычбеков; Гулай Машрапова

Округ №8: Жанарбек Акаев; Улан Примов; Нуржамал Торобекова

Округ №9: Азамжан Джалилов; Данияр Толонов; Жылдыз Эгенбердиева

Округ №10: Курманкул Зулушев; Суйунбек Омурзаков; Гулнара Баатырова

Округ №11: Шаирбек Ташиев; Алтынбек Кылычбаев; Венера Салямова

Округ №12: Бекмырза Чолпонбай уулу; Талайбек Масабиров; Жылдыз Курманалиева

Округ №13: результаты отменены

Округ №14: Болотбек Борбиев; Кундузбек Сулайманов; Гулшаркан Култаева

Округ №15: Нурланбек Тургунбек уулу; Азизбек Турсунбаев; Айсаракан Абдибаева

Округ №16: Дастанбек Джумабеков; Медер Чотонов; Медина Кайрылбекова

Округ №17: Нурланбек Азыгалиев; Улукбек Узакбаев; Чолпон Эсенаманова

Округ №18: Карим Ханджеза; Бакыт Чомоев; Гулжан Сатиева

Округ №19: Медербек Алиев; Абдылдабек Эгембердиев; Эдита Тайгараева

Округ №20: Темирлан Айтиев; Сеидбек Атамбаев; Токтобубу Ашымбаева

Округ №21: Куванычбек Конгантиев; Жаныбек Абиров; Жылдыз Садырбаева

Округ №22: Дастан Бекешев; Болот Ибрагимов; Гуля Кожокулова

Округ №23: Эльвира Сурабалдиева; Марлен Маматалиев; Умбеталы Кыдыралиев

Округ №24: Жумабек Салымбеков; Улукбек Карыбек уулу; Гульнара Акимбаева

Округ №25: Бахридин Шабазов; Бакыт Тентишев; Эркеайым Сейтказиева

Округ №26: Медербек Саккараев; Эркинбек Исеналиев; Джамиля Исаева

Округ №27: Акылбек Тумонбаев; Табылды Муратбеков; Гулкан Молдобекова

Округ №28: Эрулан Кокулов; Болот Сагынаев; Рахат Жунушбаева

Округ №29: Нурбек Сыдыгалиев; Адилет Белеков; Гулсункан Жунушалиева

Округ №30: Кубанычбек Самаков; Улан Бакасов; Жылдыз Таалайбек кызы

