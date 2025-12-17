В Кыргызстане на президентскую елку больше не пустят по блату

Садыр Жапаров два года назад поручил взять процесс формирования списков под жесткий контроль.

В администрацию главы государства поступает большое количество индивидуальных обращений с просьбой включить детей в список участников президентской новогодней елки. Об этом сообщил руководитель службы информационной политики администрации Дайырбек Орунбеков.

По его словам, ранее участие в президентской елке зачастую принимали дети родственников и знакомых чиновников и госслужащих. Обратив на это внимание, Садыр Жапаров два года назад поручил взять процесс формирования списков под жесткий контроль.

«С тех пор участники президентской елки отбираются из числа детей, добившихся спортивных успехов, проживающих в отдаленных регионах, из малообеспеченных семей, с инвалидностью, а также особо активных и отличившихся школьников», — отметил Дайырбек Орунбеков.

Он подчеркнул, что отбор проводится по установленным критериям и направлен на обеспечение социальной справедливости и равных возможностей для детей из всей страны.

Источник: 24.kg