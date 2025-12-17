В Кыргызстане запустили единый госпортал egov.kg для всех министерств и ведомств

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Государственные органы должны работать прозрачно и открыто. Мы обязаны доводить до населения актуальную и проверенную информацию.

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев на аппаратном совещании официально презентовал запуск единого государственного информационного портала egov.kg, который объединит интернет-ресурсы всех министерств и ведомств страны.

Глава Кабмина подчеркнул ключевую роль открытого и прозрачного взаимодействия государства с гражданами, а также необходимость своевременного и достоверного информирования населения.



«Государственные органы должны работать прозрачно и открыто. Мы обязаны доводить до населения актуальную и проверенную информацию. Сегодня значительную роль играют социальные сети и СМИ, однако нередки случаи искажения информации и распространения недостоверных данных. В этих условиях ключевым инструментом взаимодействия с населением должны стать официальные веб-сайты государственных органов», – заявил Адылбек Касымалиев.



Глава Кабмина отметил, что прежде государственные веб-ресурсы не в полной мере выполняли функцию официальной «витрины» органов власти. Для исправления этой ситуации была проведена масштабная аналитическая работа и оценка существующих сайтов, по итогам которой была одобрена концепция создания единого государственного информационного портала egov.kg.



Было подчеркнуто, что портал egov.kg уже запущен и доступен для пользователей. В настоящее время ведется активная работа по поэтапному переносу сайтов министерств и ведомств на новую единую платформу. В перспективе к порталу будут подключены все остальные государственные органы.



На портале уже доступны полноценные страницы всех министерств с официальной информацией, ключевыми документами и контактными данными. Понятный интерфейс и удобный поиск позволяют пользователям оперативно находить необходимые государственные услуги, актуальные данные и контактную информацию соответствующих органов.