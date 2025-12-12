Cамат Исабеков стал директором Департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК

Самат Исабеков 1996 года проходил службу в таможенных органах Кыргызской Республики, занимая оперативные и руководящие должности.

Cамат Исабеков назначен директором Департамента таможенной инфраструктуры Евразийской экономической комиссии, сообщается на сайте организации.

Резюме

Самат Исабеков родился в 1972 году. В 1995 году окончил Кыргызский национальный университет по специальности «правоведение», в 2009 году — Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Кыргызской Республики по специальности «международные отношения».

С 1996 года проходил службу в таможенных органах Кыргызской Республики, занимая оперативные и руководящие должности.

В июне 2021 года был назначен председателем Государственной таможенной службы при Министерстве экономики и финансов КР. Имеет звание генерал-майора таможенной службы.

С 10 декабря 2025 года назначен директором Департамента таможенной инфраструктуры Евразийской экономической комиссии.

Источник: Кабар