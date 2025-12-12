Форум в Туркменистане: президенты каких стран встретились в Ашхабаде

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Ашхабад накануне, 11 декабря. Сегодня он участвует в международном форуме
В Туркменистане проходит форум, посвященный Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета страны.
Сообщается, что для участия в мероприятии в Ашхабад также прибыли президенты Армении, Ирака, Ирана, Казахстана, Пакистана, России, Таджикистана, Турции, Сан-Томе и Принсипи, Узбекистана.
Источник: 24.kg