Садыр Жапаров выступил на международном форуме в Туркменистане

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 12 декабря, выступил на международном форуме «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего», посвященного Международному году мира и доверия (2025 год), Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

В своем выступлении глава государства от имени Кыргызстана и от себя лично передал самые теплые поздравления братскому туркменскому народу по случаю знаменательной даты – 30-й годовщины постоянного нейтралитета Туркменистана.

Он подчеркнул, что политика нейтралитета Туркменистана обеспечила внутриполитическую стабильность, общественное согласие и заложила прочный фундамент поступательного развития страны.

Садыр Жапаров обозначил, что Кыргызстан высоко ценит вклад Туркменистана в региональные процессы, в дело укрепления энергетической безопасности Центральной Азии и соседних регионов.

Кроме того, президент добавил, что реализуемые Туркменистаном газовые и энергетические проекты значительно повышают устойчивость энергоснабжения, расширяют рынки и создают дополнительные возможности для взаимовыгодного экономического взаимодействия.

В этом контексте он отметил успешно налаженное сотрудничество наших стран в сфере поставок электроэнергии.

Также главой государства отмечен значительный потенциал взаимодействия, который имеется в сфере транспорта и логистики.

В этой связи президент акцентировал, что Кыргызстан готов участвовать в развитии мультимодальных маршрутов, расширении существующих коридоров, создании новых совместных логистических цепочек.

«Для наших стран модернизация транспорта и развитие мультимодальных маршрутов остаются ключевыми задачами», - сказал Садыр Жапаров.

В данном контексте он подчеркнул, что особую значимость приобретает реализация проекта строительства железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан, а также в сфере энергетики проект строительства Камбаратинской ГЭС-1.

«Безусловно, эти и другие масштабные проекты расширяют возможности взаимовыгодного сотрудничества и открывают новые перспективы развития наших стран», - обозначил президент.

Он подчеркнул, что Кыргызстан высоко оценивает инициативу Туркменистана о принятии резолюции ООН об объявлении 2025 года Международным годом мира и доверия.

Кыргызстан выступил ее активным сторонником и соавтором, поскольку она направлена на укрепление фундаментальных принципов международных отношений – диалога, взаимопонимания и уважения суверенитета государств.

Садыр Жапаров отметил также активную роль Туркменистана в укреплении уникального регионального формата – Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

Он подчеркнул, что этот механизм прямого и доверительного диалога стал важной площадкой для обсуждения общих вызовов и выработки согласованных подходов, что особенно востребовано в нынешних условиях.

«Мы убеждены, что перед нашими странами стоит общая задача – совместно укреплять мир, предотвращать конфликты и содействовать устойчивому развитию», - обозначил глава государства.

Кроме того, он подчеркнул, что Кыргызская Республика неизменно поддерживает международные усилия, направленные на укрепление стабильности.

Президент акцентировал, что важным шагом на этом пути стало успешное завершение в текущем году юридического оформления государственных границ с Узбекистаном и Таджикистаном, что внесло значимый вклад в обеспечение региональной безопасности и подтвердило нашу приверженность политике мира и добрососедства.

В завершение президент Садыр Жапаров отметил, что совместные усилия стран будут и дальше способствовать укреплению мира и доверия в регионе Центральной Азии и развитию добрососедских отношений.