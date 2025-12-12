ЦИК зарегистрировала депутатов Жогорку Кенеша

В Кыргызстане 30 ноября прошли досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов сегодня на заседании рассмотрела вопрос о регистрации депутатов Жогорку Кенеша.

Члены ЦИК приняли постановление о регистрации нардепов, избранных от 29 округов, и выдаче им соответствующих удостоверений и нагрудных знаков.

Напомним, ранее Центризбирком отменил результаты голосования по одному округу. Таким образом, до повторных выборов по округу № 13 в Жогорку Кенеше будут работать 87 депутатов вместо 90. С полным списком новых парламентариев можно ознакомиться по ссылке.

Источник: 24.kg