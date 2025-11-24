Нарын получил новые автобусы и спецтехнику для коммунальных служб

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Передали ключи от 11 автобусов и 10 единиц спецтехники.

В рамках рабочей поездки в Нарынскую область глава кабинета министров Адылбек Касымалиев осмотрел спецтехнику, приобретенную для коммунальных и городских служб и новые автобусы. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По поручению президента Садыра Жапарова для развития транспортной и строительной инфраструктуры Нарына из стабилизационного фонда главы государства мэрии Нарына выделили 250 миллионов сомов, из которых 230 миллионов сомов направили на закупку спецтехники.

Источник: 24.kg