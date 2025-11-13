Ташиев: ни одна майнинговая ферма в Кыргызстане работать не будет

Работа всех майнинг-ферм на территории Кыргызской Республики прекращена до конца марта, заявил глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев. Его обращение опубликовано телеканалом Region-ТВ. Глава ГКНБ пригрозил, что если кто нарушит запрет, то того привлекут к уголовной ответственности.

Также глава ГКНБ заверил, что в Кыргызстане не будет веерных отключений.

«Специально никто не будет отключать. Даст Бог, электричества должно хватить. Тем не менее, давайте бережно относиться, экономить. Мы делаем обращение, чтобы электроэнергию не тратили попусту. Да, в этом году маловодье, производство электроэнергии сократилось, но мы сделаем все, чтобы успешно пережить зиму. Не стоит об этом беспокоиться», — заявил Ташиев и призвал к экономии электроэнергии.

Так, мэрам, акимам и полномочным представителям президента поручено следить за исполнением закона о тишине. Работа всех увеселительных заведений должна прекращаться в 22:10, а посуду, считает глава ГКНБ, можно помыть и утром.

«С 22:00 все тои должны быть завершены, кафе, рестораны и ночные клубы тоже должны прекращать работу в это время. Людям нужно давать отдых, соблюдать тишину до 7 утра. Недавно в Бишкеке наш коллега устраивал той, он длился до 12 ночи, никто не трогал гостей. Вчера в Манасе тоже той длился до 12. Значит, не соблюдается закон», — сказал Ташиев.

