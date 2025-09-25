«Не дай бог, это подтвердится — посажу в тюрьму». Ташиев предупредил министра транспорта Сыргабаева

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «Не думай, что я тебя пожалею, мне все равно»

Заместитель председателя Кабмина КР - председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев 24 сентября провёл совещание с участием руководителей государственных органов.



Ранее в ГКНБ сообщали, что темой совещания стало выявление коррупционной схемы на КПП «Чалдовар-Автодорожный» по ввозу товаров из ЕАЭС на основе поддельных документов.



В ходе совещания Ташиев обратился к министру транспорта Абсаттару Сыргабаеву. Глава ГКНБ сообщил, что имеется информация по министру, поскольку подрядчики обратились с заявлением, что давали деньги руководству Министерства транспорта.



«Не дай бог, это подтвердится — посажу в тюрьму, понял? Ты не думай, что «он меня пожалеет». Я не буду жалеть, сейчас мне всё равно. Если я посажу тебя в тюрьму, то другие руководители начнут работать спокойно», - предостерег Ташиев.

Источник: tazabek.kg

