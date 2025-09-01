По итогам саммита ШОС в Китае подписан ряд документов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Заседание прошло в городе Тяньцзин

Садыр Жапаров сегодня, 1 сентября, в рамках рабочей поездки в Китайскую Народную Республику принял участие в очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в городе Тяньцзин.

По итогам саммита главами государств подписаны и приняты следующие документы:

1. Тяньцзиньская декларация Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

2. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении документов по итогам заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества:

- Стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества до 2035 года;

- Программа сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в противодействии экстремистской идеологии на пространстве Шанхайской организации сотрудничества на 2026 – 2030 годы;

- Дорожная карта по реализации Стратегии развития энергетического сотрудничества Шанхайской организации сотрудничества на период до 2030 года.

3. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о предоставлении Лаосской Народно-Демократической Республике статуса партнера Шанхайской организации сотрудничества по диалогу.

4. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о получении Шанхайской организацией сотрудничества статуса наблюдателя при Содружестве Независимых Государств.

5. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о статусе «партнер Шанхайской организации сотрудничества».

6. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об объявлении города Чолпон-Ата Кыргызской Республики туристической и культурной столицей Шанхайской организации сотрудничества в 2025-2026 годах.

7. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о полномочиях Генерального секретаря ШОС на подписание документов:

- Протокол к Соглашению между Шанхайской организацией сотрудничества и Правительством Китайской Народной Республики об условиях пребывания Секретариата Шанхайской организации сотрудничества в Китайской Народной Республике от 17 июня 2004 года;

- Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Фондом «Росконгресс».

8. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении докладов о деятельности Шанхайской организации сотрудничества за прошедший год:

- Доклад Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества о деятельности Шанхайской организации сотрудничества за прошедший год;

- Доклад Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества о деятельности Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества в 2024 году.

9. Соглашение между государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества об Антинаркотическом центре Шанхайской организации сотрудничества.

10. Соглашение между государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

11. Заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны и образования Организации Объединенных Наций.

12. Заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об укреплении сотрудничества в сфере цифровой экономики.

13. Заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по устойчивому развитию энергетики.

14. Заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области «зеленой» промышленности.

15. Заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о дальнейшем углублении международного сотрудничества в области искусственного интеллекта.

16. Заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о поддержке многосторонней торговой системы.

17. Заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в деле эффективного решения мировой проблемы наркотиков и борьбы с ней.

18. Заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об укреплении научно-технического и инновационного сотрудничества.

- Заявление руководителей уполномоченных министерств и ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества об укреплении инвестиционного сотрудничества в сфере устойчивого развития;

- Протокол к Соглашению между Шанхайской организацией сотрудничества и Правительством Китайской Народной Республики об условиях пребывания Секретариата Шанхайской организации сотрудничества в Китайской Народной Республике от 17 июня 2004 года.



