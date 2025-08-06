Жапарова, Мирзиёева и Рахмона выдвинули на премию имени Льва Толстого

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «Благодаря усилиям лидеров этих стран обеспечивается безопасность на евразийском пространстве»
Международный общественный фонд «Российский фонд мира» выдвинул президента Кыргызстана Садыра Жапарова, главу Таджикистана Эмомали Рахмона и лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева на соискание Международной премии мира имени Льва Толстого за весомый вклад в обеспечение всеобщей и равной безопасности на основе верховенства международного права, строительство многополярного мира, укрепление взаимопонимания и сотрудничества между народами. Об этом говорится в письме председателя правления фонда, главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в адрес жюри премии, передает ТАСС.
В обращении Слуцкий отметил, что 31 марта 2025 года на первом саммите лидеров трех государств в Худжанде были подписаны исторические соглашения - договор о точке стыка границ Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана и Худжандская декларация о вечной дружбе, которые будут служить обеспечению целям стабильности и устойчивого развития, повышению международного авторитета всего региона.
«Международный общественный фонд «Российский фонд мира» предлагает отметить это важное историческое событие и номинировать на Международную премию мира им. Л. Н. Толстого президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева за вклад в строительство многополярного мира и укрепление взаимопонимания и сотрудничества между народами», - указал в обращении Слуцкий.
Он подчеркнул, что благодаря усилиям лидеров этих стран обеспечивается безопасность на евразийском пространстве, продолжается диалог между государствами Центральной Азии по идее создания безвизового пространства и повышения туристической привлекательности региона.
Источник: vesti.kg