Глава кабмина Кыргызстана провел встречу с генсеком ООН. Что обсудили?

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Адылбек Касымалиев встретился с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.

5 августа в Туркменистане председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев встретился с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем. Встреча прошла в рамках Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

Во время разговора, как сообщается, Касымалиев высоко оценил усилия ООН, направленные на привлечение внимания мирового сообщества к нуждам и приоритетам стран, не имеющих выхода к морю.

Он также выразил удовлетворение принятием Авазинской новой Программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

"Мы уверены, что Авазинский документ станет эффективным инструментом для устранения структурных препятствий и ключевым механизмом интеграции развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в глобальную экономику. Особенно важно, что новая программа предлагает обновленный и комплексный подход. Для Кыргызстана, как и для других стран, зависящих от транзита, реализация этой программы открывает перспективы для улучшения инфраструктуры, доступа к финансированию и укрепления регионального сотрудничества", – подчеркнул Касымалиев.

Он отметил, что начавшееся в прошлом году строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан откроет новые торгово-экономические возможности для региона Центральной Азии и за его пределами.

"Антониу Гутерриш в свою очередь с удовлетворением отметил реализацию крупных инфраструктурных проектов в Кыргызстане и приветствовал решение пограничных вопросов в регионе, - говорится в сообщении. - Он также высоко оценил вклад Кыргызстана в развитие международного транспортно-логистического сообщения".

Адылбек Касымалиев также обратил внимание на климатические риски, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю. Он подчеркнул, что последствия таяния ледников, засухи и наводнения не только угрожают экологии, но и наносят ущерб социально-экономическому развитию страны. Глава кабмина отметил усилия Кыргызстана в этой области и сообщил о подготовке к международному саммиту высокого уровня "Бишкек+25", запланированному на 2027 год, выразив надежду на активное участие ООН в его проведении.

"Председатель кабинета министров также отметил, что в условиях глобальной нестабильности, распространения конфликтов и территориальных споров окончательное решение пограничных вопросов с Узбекистаном и Таджикистаном будет способствовать превращению региона в зону мира, стабильности и процветания", - рассказали в пресс-службе.

Источник: Кактус