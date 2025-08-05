Рустам Кадыркулов назначен мэром Чолпон-Аты

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ранее он занимал должность директора санатория «Иссык-Ата»

Рустам Кадыркулов назначен мэром города Чолпон-Ата. Соответствующее распоряжение подписал аким Иссык-Кульского района Жапарбек Ормонов.

Нового мэра представили коллективу муниципалитета 4 августа.

Рустам Кадыркулов родился 26 марта 1986 года в городе Токмак. В 2007 году окончил факультет государственного и муниципального управления КГНУ имени Жусупа Баласагына.

Карьеру начал в Государственной налоговой службе. Работал заместителем начальника УГНС по Чуйскому району. В 2021 году баллотировался в депутаты Токмакского городского кенеша.

До назначения на пост мэра Чолпон-Аты Кадыркулов занимал должность директора санатория «Иссык-Ата» и участвовал в реконструкции курортной зоны под руководством управления делами президента.

Источник: vesti.kg



