Президент досрочно прекратил полномочия судьи Узгенского райсуда Ниязбека Калматова

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Соответствующий указ от 31 июля подписал президент Садыр Жапаров.

Досрочно прекращены полномочия судьи Узгенского районного суда Ошской области Калматова Ниязбека Курманбековича. Соответствующий указ от 31 июля подписал президент Садыр Жапаров.



Калматова освободили от должности судьи в связи с нарушением требований безупречности поведения судьи.



Ранее Совет судей 11 июля провел заседание, где рассмотрел представление заместителя председателя Верховного суда Нурлана Мусаева с просьбой привлечь к дисциплинарной ответственности Калматова.

